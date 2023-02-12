Многие не ожидали от телеведущего подобного шага

Знаменитый российский журналист, ведущий нескольких популярных политических программ Владимир Соловьев многим представляется мужчиной с очень жестким и непримиримым характером. Однако проявление теплых человеческих эмоций никому не чуждо. Недавний поступок Соловьева сильно растрогал россиян.



Оказалось, звездный телеведущий с особым трепетом относится к братьям нашим меньшим. На официальном телеграмм-канале шоумена неожиданно появилась трогательная видеозапись из многострадальной Турции.



Сейчас на территории турецкого государства активно работают спасательные службы. Профильные специалисты стараются сделать все для того, чтобы минимизировать последствия череды страшных землетрясений. Спасатели разбирают завалы и стараются отыскать выживших.



Разумеется, под разрушенными домами находятся не только люди, но и домашние питомцы. Соловьева особенно задел ролик, на котором спасатели извлекают из-под обломков маленькую белую собачку. Телеведущий посвятил этому событию отдельный пост.





Такой шаг умилил россиян, которые выразили свои эмоции в смайликах. Люди поставили много плачущих мордашек, демонстрируя, что запись со спасением довела их до слез.

