Страна стала "Меккой" для недовольных властями россиян

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства некоторые российские звезды устроили массовый исход за границу. На этом фоне каждое объявление об отъезде из России вызывает широкий резонанс среди граждан. Так, пристальное внимание привлекли слова известной российской певицы Любови Успенской.



Как известно, отечественные звезды предпочитают перебираться в такие государства, как Израиль, Соединенные Штаты Америки, а также страны Европы. Граждане попроще отдают предпочтение Казахстану, Грузии и Армении. Как раз об отъезде в Казахстан объявила Любовь Залмановна. Видимо, артистка решила на время сбежать от рутины и зарядиться энергией.



Успенская похвасталась, что в этой стране ее ждет богатая концертная программа. Однако в социальных сетях уже бурно обсуждают отъезд знаменитости. Любопытно, что жители Казахстана активно подключились к комментированию ситуации: многие из них объявили, что не желают видеть Успенскую в своей стране.

"У нас своих звезд полно", "Вы тут не нужны", "В своей России выступай", – пишут негативно настроенные граждане.

В то же время, немало казахов с радостью восприняли новость о приезде знаменитой артистки и порадовались возможности послушать ее сильный голос.

