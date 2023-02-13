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Накануне стало известно об очередной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул выдающийся советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Жизнь любимца публики прервалась в возрасте 78 лет. Печальными известиями с общественностью поделились родственники звезды.
Жизнь выдающегося культурного деятеля унес тяжелый недуг. На протяжении долгого времени Абдрашитов боролся со страшным онкологическим заболеванием, передает телеканал "360". К сожалению, судьба распорядилась так, что в этой борьбе победу одержала роковая опухоль.
Как напоминает интернет-издание РИА ФАН, ныне покойный культурный деятель подарил советскому зрителю такие выдающиеся киноработы, как "Охота на лис", "Остановите поезд", "Слуга" и другие. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и близких, а также коллег и многочисленных учеников.
По информации, которую публикует издание "МИР24", здоровье режиссера было подорвано пресловутой коронавирусной инфекцией. После перенесенного тяжелого заболевания народный артист Российской Федерации так и не смог оправиться.
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