Умер знаменитый советский режиссер

Умер знаменитый советский режиссер
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 79-м году жизни

Накануне стало известно об очередной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул выдающийся советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Жизнь любимца публики прервалась в возрасте 78 лет. Печальными известиями с общественностью поделились родственники звезды.

Жизнь выдающегося культурного деятеля унес тяжелый недуг. На протяжении долгого времени Абдрашитов боролся со страшным онкологическим заболеванием, передает телеканал "360". К сожалению, судьба распорядилась так, что в этой борьбе победу одержала роковая опухоль.

Как напоминает интернет-издание РИА ФАН, ныне покойный культурный деятель подарил советскому зрителю такие выдающиеся киноработы, как "Охота на лис", "Остановите поезд", "Слуга" и другие. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и близких, а также коллег и многочисленных учеников.



По информации, которую публикует издание "МИР24", здоровье режиссера было подорвано пресловутой коронавирусной инфекцией. После перенесенного тяжелого заболевания народный артист Российской Федерации так и не смог оправиться.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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