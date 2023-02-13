Либерально настроенные звезды стоят горой друг за друга

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства отечественные звезды разделились на два лагеря. Среди тех, кто не поддерживает действия Кремля оказалась культовая советская актриса Лия Ахеджакова и знаменитая российская артистка Чулпан Хаматова.



Недавно возмездие россиян, рассерженных скандальными выходками Ахеджаковой, все же добралось до звезды легендарной советской киноленты "Служебный роман". По некоторым данным, именно из-за гневных писем жителей нашей страны артистку лишили всех ролей в театре "Современник".



Такое решение привело в неистовство разделяющую взгляды Ахеджаковой Чулпан Хаматову. В социальных сетях артистка встала на защиту своей коллеги. Знаменитость пафосно объявила, что Ахеджакова была основным достоянием "Современника" и в ее лице театр лишился главной своей примы.

"Случилось безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб под людей", – так Хаматова прокомментировала решение руководства культурного учреждения отказаться от услуг Ахеджаковой.

Чулпан отчего-то уверена, что российский народ испытывает самые теплые чувства к Лии Меджидовне и не поддерживает действия театра.

