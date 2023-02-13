Хаматова с кулаками кинулась защищать оплеванную Ахеджакову

Хаматова с кулаками кинулась защищать оплеванную Ахеджакову
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Либерально настроенные звезды стоят горой друг за друга

После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства отечественные звезды разделились на два лагеря. Среди тех, кто не поддерживает действия Кремля оказалась культовая советская актриса Лия Ахеджакова и знаменитая российская артистка Чулпан Хаматова.

Недавно возмездие россиян, рассерженных скандальными выходками Ахеджаковой, все же добралось до звезды легендарной советской киноленты "Служебный роман". По некоторым данным, именно из-за гневных писем жителей нашей страны артистку лишили всех ролей в театре "Современник".

Такое решение привело в неистовство разделяющую взгляды Ахеджаковой Чулпан Хаматову. В социальных сетях артистка встала на защиту своей коллеги. Знаменитость пафосно объявила, что Ахеджакова была основным достоянием "Современника" и в ее лице театр лишился главной своей примы.

"Случилось безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб под людей", – так Хаматова прокомментировала решение руководства культурного учреждения отказаться от услуг Ахеджаковой.

Чулпан отчего-то уверена, что российский народ испытывает самые теплые чувства к Лии Меджидовне и не поддерживает действия театра.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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