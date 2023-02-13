Пригожин высказался об увольнении всех артистов с "Первого" из-за Шамана

Руководство телеканала пока не отреагировало на скандал

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что все артисты, которые находятся в составе жюри телепроекта "Голос.Дети", являются "пособниками сатанизма". Она не понимает, как этих людей могли отобрать, чтобы воспитывать творческую молодежь. По ее словам, они представляют собой наставников с "сомнительной сексуальной ориентацией", а также ее возмущают накрашенные у них ногти и татуировки. Омбудсмен считает, что их нужно выгнать из шоу, а на их место поставить певца Шамана (SHAMAN). По поводу сомнительных представителей в жюри она планирует обратиться в компетентные органы.

Такое заявление возмутило Иосифа Пригожина. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" он отметил, что хорошо относится к Ярославу Дронову (настоящее имя артиста – прим. редакции), но вмешиваться в политику телеканала считает неуместным.

Также продюсеру непонятно, почему заменить жюри предлагают именно на Шамана – он считает, что предложения могли поступить Ларисе Долиной и его супруге Валерии, которые являются преподавателями по образованию.

"Почему именно он может чему-то научить детей?", – задался вопросом Пригожин.

Он утверждает, что все отобранные в шоу звезды востребованы, и многие хотят попасть в команду именно к ним. Продюсер утверждает, что давать оценку тому, чему и как учат наставники в проекте – бессмысленная демагогия.