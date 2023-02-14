Матерился и пинал микрофон: озвучена причина скандала на концерте Носкова

Матерился и пинал микрофон: озвучена причина скандала на концерте Носкова
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена прокоментировала ситуацию с критикой артиста

Прошедший в минувшие выходные концерт Николая Носкова в Перми оставил у зрителей крайне неприятные впечатления. Сперва люди долго ждали появления артиста, а после он исполнил всего две песни, устроил истерику на сцене и отказался выступать.

Зрители рассказывали, что Носков был дезориентирован. Якобы он постоянно повторял "Где я?" и не мог петь. Другие люди утверждают, что певец был в сознании и прекрасно отдавал себе отчет в действиях. 

"Во время выступления Носков сматерился один раз на середине второй песни, отталкивая микрофон. После этого пел, только уже подпевая. Вел себя неадекватно, да", – поделились очевидцы.

По их словам, определить причину такого поведения сложно. Они не понимают, было ли дело в инсульте или нетрезвом состоянии артиста, поскольку внешние проявления между собой похожи. Одна часть зрителей отнеслась к Носкову с пониманием, другая с возмущением. 

Организаторы утверждают, что знаменитость плохо перенес полет, да и звук на концерте был просто отвратительный. Жена Николая Носкова в беседе с журналистами намекнула, что проблемы и правда могли крыться в некачественной организации. При этом комментировать ситуацию за мужа она не стала, посчитав это нетактичным.

"После этого концерт в Екатеринбурге прошел просто замечательно, поэтому делайте выводы. Сейчас все нормально", – заявила она.

По словам супруги артиста, его состояние хорошее, он готовится к следующим концертам. Сам Носков после сорванного концерта обратился к поклонникам с просьбой не сердиться, сообщает РИА ФАН.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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