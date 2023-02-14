Обнаженная Брухунова показала пышный куст между ног - фото

Обнаженная Брухунова показала пышный куст между ног - фото
Фото: соцсети
Девушка впервые сфотографировалась "ню"

В последнее время супруга Евгения Петросяна стала все чаще оголяться на камеру. Сперва она показывала свою фигуру в купальнике, потом хвасталась выдающимся бюстом в одном белье, а теперь решила скинуть с себя всю одежду и попозировать перед камерой. При этом итоговый снимок, который она показала подписчикам в соцсетях, оказался не вульгарным.

Татьяна Брухунова предстала на нем без очков, с волнистыми локонами, собранными наверх, и легким макияжем. Откровенные части тела она прикрыла огромным кустом цветущей мимозы.

"Пока вы украшаете свои ленты цветами, я урашу свою собой!", – написала она.

Фотография понравилась Юлии Высоцкой и спортсменке Наталье Рогозиной. А вот супруг Евгений Петросян никак на нее не отреагировал – как оказалось, они даже отписались друг от друга в соцсетях. Что стало причиной такого решения неизвестно. Последние оценки под фото Брухуновой от супруга появлялись три дня назад, и  с тех пор он не поставил ей ни одного лайка.

Вероятно, откровенным снимком девушка решила привлечь внимание мужа, взбесив его показом интимных частей тела. При этом официально о проблемах в отношениях супруги не сообщали – они стараются скрывать свою личную жизнь от излишнего внимания.

новости партнеров
По теме

Раскрыты новые подробности смертельного удара Киева по Кадырову

Российская сторона, вероятно, не оставит покушение без ответа

Унижение Путина обернется для Украины страшными последствиями - СМИ

Киев предупредили об ответе Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей