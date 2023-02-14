Обнаженная Брухунова показала пышный куст между ног - фото

Девушка впервые сфотографировалась "ню"

В последнее время супруга Евгения Петросяна стала все чаще оголяться на камеру. Сперва она показывала свою фигуру в купальнике, потом хвасталась выдающимся бюстом в одном белье, а теперь решила скинуть с себя всю одежду и попозировать перед камерой. При этом итоговый снимок, который она показала подписчикам в соцсетях, оказался не вульгарным.

Татьяна Брухунова предстала на нем без очков, с волнистыми локонами, собранными наверх, и легким макияжем. Откровенные части тела она прикрыла огромным кустом цветущей мимозы.

"Пока вы украшаете свои ленты цветами, я урашу свою собой!", – написала она.

Фотография понравилась Юлии Высоцкой и спортсменке Наталье Рогозиной. А вот супруг Евгений Петросян никак на нее не отреагировал – как оказалось, они даже отписались друг от друга в соцсетях. Что стало причиной такого решения неизвестно. Последние оценки под фото Брухуновой от супруга появлялись три дня назад, и с тех пор он не поставил ей ни одного лайка.

Вероятно, откровенным снимком девушка решила привлечь внимание мужа, взбесив его показом интимных частей тела. При этом официально о проблемах в отношениях супруги не сообщали – они стараются скрывать свою личную жизнь от излишнего внимания.