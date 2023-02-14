Всплыли неожиданные подробности о болезни Костомарова

В лечении фигуриста появилась одна деталь

Журнал "Спорт Экспресс" сообщает, что медики смогли спасти от прославленного российского фигуриста Романа Костомарова от некроза. Фактически, вероятность наступления нового некроза остается на низком уровне. В таком случае врачи снимут пациента с аппарата ИВЛ.

Напомним, некроз стал причиной ампутации рук и ног у фигуриста. До этого ряд источников из медицинских кругов утверждали, что до некоторых пор сохранялся шанс на спасение отдельной стопы, из которой уже были удалены мертвые клетки.

10 января Романа госпитализировали с пневмонией, осложнения которой привели к хирургическому вмешательству.