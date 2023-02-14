Взбешенная Собчак пообещала месть певице Славе за критику бегущих из РФ звезд

Журналистка придумала изощренный план

Российская журналистка Ксения Собчак весьма остро отрегировала на слава исполнительницы Славы, которая назвала блондинку "бегущей по границам".

Журналистка начала выкатывать претензии в духе "а слабо сказать в лицо". Правда, такой нелепый предлог был рассчитан на то, чтобы спровоцировать Славу (Анастасию Сланевскую) на интервью – Собчак обещает устроить гостье такой же разгром, который ждал у иноагента Юрия Дудя* Оскара Кучеру – напомним, последний так и не смог сформулировать ни одного внятного предложения на протяжении всей беседы с бежавшим из России журналистом, несмотря на все потуги.

"Может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?" – обратилась к обидчице Ксения.

Реакция Славы пока что неизвестна – непонятно, поведется ли на такую провокацию певица и согласится ли на интервью. Все началось с ее комментария в посте Собчак, где последняя критиковала культуру отмены и критики в адрес российских звезд. Слава же разнесла Собчак и забытую Богом Земфиру*, заявив, что ее бесят обе.

*признан иноагентом решением Минюста