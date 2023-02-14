Взбешенная Собчак пообещала месть певице Славе за критику бегущих из РФ звезд

Взбешенная Собчак пообещала месть певице Славе за критику бегущих из РФ звезд
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналистка придумала изощренный план

Российская журналистка Ксения Собчак весьма остро отрегировала на слава исполнительницы Славы, которая назвала блондинку "бегущей по границам". 

Журналистка начала выкатывать претензии в духе "а слабо сказать в лицо". Правда, такой нелепый предлог был рассчитан на то, чтобы спровоцировать Славу (Анастасию Сланевскую) на интервью – Собчак обещает устроить гостье такой же разгром, который ждал у иноагента Юрия Дудя* Оскара Кучеру – напомним, последний так и не смог сформулировать ни одного внятного предложения на протяжении всей беседы с бежавшим из России журналистом, несмотря на все потуги.

"Может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?" – обратилась к обидчице Ксения.

Реакция Славы пока что неизвестна – непонятно, поведется ли на такую провокацию певица и согласится ли на интервью. Все началось с ее комментария в посте Собчак, где последняя критиковала культуру отмены и критики в адрес российских звезд. Слава же разнесла Собчак и забытую Богом Земфиру*, заявив, что ее бесят обе.

*признан иноагентом решением Минюста

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