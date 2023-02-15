Певица Слава скрючилась кошечкой и показала сочный зад

Певица Слава скрючилась кошечкой и показала сочный зад
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка исполнила эротический танец

Современная медицина и стремление всегда оставаться привлекательной способны повернуть время вспять. Верность данного утверждения регулярно подтверждает знаменитая российская певица Слава. Прелестница разменяла пятый десяток, однако выглядит не хуже молодой девушки.

42-летняя Анастасия Сланевская недавно решилась на хирургическое вмешательство в свою фигуру и теперь прибывает в восторге от собственного внешнего вида. При этом артистка не забывает о дорогих поклонниках и регулярно балует их откровенным контентом. На этот раз звезда выложила в социальные сети танец эротического содержания.

Фото: соцсети

Слава надела соблазнительное боди, натянув трусики до самой талии. Откровенный наряд выгодно подчеркнул прелести исполнительницы хита "Одиночество сволочь". Образ дополнили босоножки на высоком каблуке. В таком соблазнительном виде Слава танцует перед камерой.

Фото: соцсети

Певица несколько раз прогнулась в спине, продемонстрировав звездные ягодицы в самом выгодном свете. Поклонники артистки пришли в восторг от свежего видеоролика и засыпали свою любимицу комплиментами.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат

Военные нашли способ выманить противника

Российские истребители над Польшей переполошили НАТО

Военные сообщили о воздушном инциденте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей