Красотка исполнила эротический танец

Современная медицина и стремление всегда оставаться привлекательной способны повернуть время вспять. Верность данного утверждения регулярно подтверждает знаменитая российская певица Слава. Прелестница разменяла пятый десяток, однако выглядит не хуже молодой девушки.



42-летняя Анастасия Сланевская недавно решилась на хирургическое вмешательство в свою фигуру и теперь прибывает в восторге от собственного внешнего вида. При этом артистка не забывает о дорогих поклонниках и регулярно балует их откровенным контентом. На этот раз звезда выложила в социальные сети танец эротического содержания.





Слава надела соблазнительное боди, натянув трусики до самой талии. Откровенный наряд выгодно подчеркнул прелести исполнительницы хита "Одиночество сволочь". Образ дополнили босоножки на высоком каблуке. В таком соблазнительном виде Слава танцует перед камерой.





Певица несколько раз прогнулась в спине, продемонстрировав звездные ягодицы в самом выгодном свете. Поклонники артистки пришли в восторг от свежего видеоролика и засыпали свою любимицу комплиментами.



