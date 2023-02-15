Грустная Тодоренко вышла на связь после слухов о разводе с Топаловым

Звезда рассказала, почему больше не выкладывает фото с мужем

Регина Тодоренко считается одной из самых примерных мам и семейных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Вместе с супругом Владом Топаловым красотка посещает телепроекты и публичные мероприятия. Однако ходят слухи, что между возлюбленными давно назрел разлад, который может закончиться даже распадом семьи.

Регина прекратила выкладывать фото с супругом. Подписчики волнуются и беспокоятся: что же могло случиться?

Сама Тодоренко не выдержала и ответила, заявив, что чувствует себя прекрасно и без активной социальной жизни. Мол, наслаждается жизнью и без фотографий.

"Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем", – высказалась Тодоренко.

Брак Регины и Влада длится уже практически пять лет. Спустя три месяца после свадьбы у молодых появился на свет сын со странным для российских краев именем – Майкл. А спустя четыре года Регина родила второго – Мирослава.