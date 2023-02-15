Ивлеева в прозрачном наряде оттопырила великолепный зад на камеру

Ивлеева в прозрачном наряде оттопырила великолепный зад на камеру
Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда "Орла и Решки" устроила в ночном клубе такую эротику, что стриптизерши сгорели от стыда

Настя Ивлеева долгое время колесила по Америке – звезда "Орла и Решки" отпраздновала день всех влюбленных в нью-йорской подземке, где устроила фотосет в кожаном наряде.

В Нью-Йорке Ивлеева и отметила день святого Валентина, отправившись в ночной клуб. Звезда была совершенно ошеломительна в прозрачном платье – вечно преобладающий подростковый образ сменился чем-то женственным и сексуальным.

31-летняя красотка похвасталась своими отличными формами в нижнем белье из атласа. А публика была в восторге: Настя фотографировалась тут и там – и спереди, и сзади. Так, что мужская часть ее фан-клуба была в восторге.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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