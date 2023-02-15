"Много на себя берет": Шаляпин разгромил оскандалившуюся Ахеджакову

Артист припечатал "небожителей"

Звездам нужно держаться подальше от политики – у каждого, в конце-концов, имеется собственное призвание. Такого мнения придерживается Прохор Шаляпин, отреагировавший на громкий случай с уходом Лии Ахеджаковой из "Современника".

Шаляпин заявил, что мог бы понять уволенных звезд в одном случае: если бы те имели украинское гражданство. Однако реалии таковы, что они получили все, о чем можно мечтать, у себя дома. После этого, логично предположить, перед носом закроется каждая дверь.

Вторая проблема – такие люди пытаются поделиться всеми тонкостями своей душевной составляющей и напомнить о собственной утонченности.

"Не надо слишком много на себя брать и заниматься не своими делами. Оценить ее поведение непросто. Можно ведь отсидеться на пенсии дома, как все остальные. Не понимаю одного: у нас артисты или небожители, которых восхваляют, или их откровенно поливают грязью. Но, когда тебе больше 80-ти, незачем выступать на сцене – и лезть в политику", – высказался Шаляпин.