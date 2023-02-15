Эксперт: чтобы спасти жизнь фигуриста, была выбрана единственно возможная схема лечения

Отсутствие ИВЛа гарантировало бы фигуристу смерть, указал медик

Медики выбрали единственный возможный путь спасения российского фигуриста Романа Костомарова. Текущая динамика в настоящее время оценивается как положительная, указал глава Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

Напомним, в январе Костомарова доставили в реанимационное отделение с пневмонией. Позднее стало известно, что спортсмен находится в медикаментозной коме в Коммунарке на аппарате ЭКМО, от которого впоследствии пациента отключили. Однако у мужчины сохранялся сепсис с проблемами в кровообращении. В феврале фигуристу ампутировали стопы.

Царенко указал, что его подключили с группой специалистов к лечению Костомарова. Схема, по которой боролись за жизнь пациента, была единственно возможной.

"Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет", – указал Царенко.

Именно в Коммунарке был сформирован самый богатый опыт лечения пациентов с соответствующими заболеваниями со времен ковида. Ситуация с Костомаровым была критической. Произошел как раз тот случай, при которой отсутствие определенного метода медпомощи гарантирует смерть – речь идет о тяжелой дыхательной недостаточности.

"И не важно, вызвана ли она ковидом или гриппом, как в данном случае, а также любыми другими возможными причинами. На каком-то этапе, если к пациенту не применить искусственную вентиляцию легких, то он умрет, когда иные способы подачи кислорода не срабатывают. ИВЛ – это протез, который нужен, чтобы больной продержался, пока основной процесс в легких не будет иметь обратное развитие, например, как при ковиде, не будут использованы иммуносупрессивные препараты, моноклональные антитела, до этого момента проводится искусственная вентиляция легких", – объяснил медик.

