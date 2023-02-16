Покойный Кобзон послал сигнал с того света

Покойный Кобзон послал сигнал с того света
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом рассказала его вдова

С момента смерти Иосифа Кобзона прошло пять лет. Все это время его супруга занята сохранением памяти об известном артисте – она уже открыла в его честь памятник и намерена также организовать работу музея. В беседе с журналистами Нелли Кобзон призналась, что до сих пор поддерживает связь с покойным супругом.

По ее словам, она наведывается на клабище, как минимум, раз в неделю в любую погоду, а также регулярно ставит свечки для его успокоения. Вдова утверждает, что общение с супругом у нее идет каждый день, ведь он постоянно подает сигналы с того света.

Кобзон говорит, что артист довольно часто посещает ее во снах. Как правило, он молчалив, и лишь в редких случаях что-то говорит. 

"Обычно как тень отца Гамлета ходит, наблюдает. А сама я у него часто спрашиваю совета. Думаю, перед тем, как что-то сделать, чтобы сказал Иосиф", – утверждает Нелли. 

Вдова артиста надеется, что скоро ей выделят здание для организации музея – туда она намерена переместить все награды, которые за свою жизнь заработал Иосиф Кобзон. Пока они хранятся в доме, где раньше проживали супруги.

Кобзона не стало летом 2018 года. Его резко госпитализировали из-за ухудшения состояния на фоне продолжительной болезни.

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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