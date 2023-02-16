Скандальное заявление звезды вызвало широкий резонанс

Некоторое время назад известная польская актриса Барбара Брыльска позволила себе оскорбительно высказаться о нашей стране. Скандальное заявление звезды ошарашило россиян. Дошло до того, что к артистке обратился омский губернатор Александр Бурков.



Напомним, звезда культовой советской киноленты "Ирония судьбы, или С легким паром" внезапно объявила, что считает Россию беднейшей страной. Мол, люди в ней живут на грани нищеты и влачат жалкое существование. Отчего-то с особой ненавистью полька относится к Омску и Новосибирску. Барбара объявила, что даже боится покидать самолет, когда приземляется в этих городах.



Губернатор Омской области заявил: он никогда не мог бы подумать, что артистка, блистательно сыгравшая интеллигентную Надю в знаменитой советской киноленте, может опуститься до столь оскорбительных заявлений. Бурков подчеркнул, что не даст в обиду столицу российского региона и считает слова Брыльски "по меньшей мере странными".



Более того, губернатор сказал, что местные жители уже выпустили видеоролик с названием "Омск, которого боится Барбара Брыльска". На кадрах запечатлены красоты города, а также самые выдающиеся его достопримечательности. Омичи подчеркнули, что слова блиставшей в советское время польки далеки от действительности.

