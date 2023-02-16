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Знаменитый российский телеведущий Андрей Норкин никогда не отличался особой сдержанностью. Шоумен славится тем, что за словом в карман не лезет. При этом Андрей является приверженцем строгих патриотических позиций. Однако иногда и в этом вопросе можно перегнуть палку.
Так, громкий скандал в интернет-пространстве начался после того, как Норкин заговорил о необходимости запретить исполнение англоязычных песен в общественных местах. Такие радикальные шаги показались публике чрезмерными. Андрея буквально заклевали за поднятие такой неоднозначной темы.
В социальных сетях телеведущий решил выяснить отношение россиян к этому вопросу. Он предложил неравнодушным проголосовать в соответствующем опросе: мол, нужно ли ввести запрет на исполнение песен из "недружественных стран" в общественных местах.
Интернет-пользователям такая постановка вопроса показалась крайне странной. Люди подчеркивают, что нашей стране не стоит уподобляться потерявшему все нравственные ориентиры коллективному Западу.
"Музыка не должна быть объектом политики", "Тогда мы ничем не будем отличаться от Запада", "Ни в коем случае запрещать нельзя", – негодуют россияне в комментариях.
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