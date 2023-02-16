Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российские знаменитости все чаще радуют своих поклонников откровенным контентом. Актрисы и певицы поняли, что оголяться на публике – отличный способ сохранить внимание общественности к собственной персоне. На этот раз без штанов решила сняться Агата Муцениеце.
Бывшая супруга известного российского артиста Павла Прилучного после развода только похорошела. Девушка уделяет много времени собственному внешнему виду и часами пропадает в спортивных залах. Результатом изнурительных тренировок она с готовностью делится с многомиллионной армией своих фанатов.
Перед новым публичным раздеванием Агата хорошенько подготовилась. Девушка надела красивое нижнее белье и навела марафет. Для того чтобы кадр получился максимально пикантным и соблазнительным, Агата встала в притягательную позу – девушка выставила вперед стройное бедро и стянула с ягодиц штаны.
Интернет-пользователи порадовались возможности насладиться откровенным контентом. Фанаты счастливы, что разведенная знаменитость отлично себя чувствует и продолжает радоваться жизни.
"Попку Агаты оценили", "Потрясающая фигура", "Агата, вы выглядите роскошно", "Безумно красивая девушка", – рассыпаются в комплиментах пользователи социальных сетей.
Атаку готовы совершить даже на гражданские объекты
В Североатлантическом альянсе не могут произвести новые снаряды