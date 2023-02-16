"Попку оценили": свалившиеся штаны показали публике прелести Муцениеце

"Попку оценили": свалившиеся штаны показали публике прелести Муцениеце
гата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ягодицы Агаты привели народ в восторг

Российские знаменитости все чаще радуют своих поклонников откровенным контентом. Актрисы и певицы поняли, что оголяться на публике – отличный способ сохранить внимание общественности к собственной персоне. На этот раз без штанов решила сняться Агата Муцениеце.

Бывшая супруга известного российского артиста Павла Прилучного после развода только похорошела. Девушка уделяет много времени собственному внешнему виду и часами пропадает в спортивных залах. Результатом изнурительных тренировок она с готовностью делится с многомиллионной армией своих фанатов.

Перед новым публичным раздеванием Агата хорошенько подготовилась. Девушка надела красивое нижнее белье и навела марафет. Для того чтобы кадр получился максимально пикантным и соблазнительным, Агата встала в притягательную позу – девушка выставила вперед стройное бедро и стянула с ягодиц штаны.



Интернет-пользователи порадовались возможности насладиться откровенным контентом. Фанаты счастливы, что разведенная знаменитость отлично себя чувствует и продолжает радоваться жизни.

"Попку Агаты оценили", "Потрясающая фигура", "Агата, вы выглядите роскошно", "Безумно красивая девушка", – рассыпаются в комплиментах пользователи социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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