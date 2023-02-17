Как сложилась карьера Зиброва из "Улицы разбитых фонарей" после выколотого глаза

Как сложилась карьера Зиброва из "Улицы разбитых фонарей" после выколотого глаза
Андрей Зибров. Фото: РИА Новости
Артист во всем винит тот роковой случай

49-летний Андрей Зибров запомнился российскому зрителю по ролям полицейского в "Агенте национальной безопасности", "Улицах разбитых фонарей". Двенадцать лет назад он лишился глаза – в том инциденте и видит главную причину своей провальной карьеры.

В 2010 году Андрея ранили в голову из травматического оружия – он дрался с хулиганами, пристававшими к его супруге Анне. Пуля повредила гайморову пазуху, а вся глазница была разбита.

Зиброву провели несколько хирургических операций по пять часов каждая. Средства на лечение собирали и Михаил Пореченков, и Константин Хабенский. Друзья не бросили – до сильной депрессии дело не дошло.

Однако правда такова, что ролей у Андрея стало значительно меньше. До инцидента у него было стабильно по несколько – до пяти – проектов каждый год. А вот дальше он отошел на второй план. 

Ныне Зибров носит глазной протез, который не слишком заметен. Сам Андрей уверен, что виной всему – тот роковой случай, перечеркнувший всю жизнь.

А вот обидчики отсидели "от звонка до звонка" – напавший на Андрея получил серьезный срок.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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