Как сложилась карьера Зиброва из "Улицы разбитых фонарей" после выколотого глаза

Артист во всем винит тот роковой случай

49-летний Андрей Зибров запомнился российскому зрителю по ролям полицейского в "Агенте национальной безопасности", "Улицах разбитых фонарей". Двенадцать лет назад он лишился глаза – в том инциденте и видит главную причину своей провальной карьеры.

В 2010 году Андрея ранили в голову из травматического оружия – он дрался с хулиганами, пристававшими к его супруге Анне. Пуля повредила гайморову пазуху, а вся глазница была разбита.

Зиброву провели несколько хирургических операций по пять часов каждая. Средства на лечение собирали и Михаил Пореченков, и Константин Хабенский. Друзья не бросили – до сильной депрессии дело не дошло.

Однако правда такова, что ролей у Андрея стало значительно меньше. До инцидента у него было стабильно по несколько – до пяти – проектов каждый год. А вот дальше он отошел на второй план.

Ныне Зибров носит глазной протез, который не слишком заметен. Сам Андрей уверен, что виной всему – тот роковой случай, перечеркнувший всю жизнь.

А вот обидчики отсидели "от звонка до звонка" – напавший на Андрея получил серьезный срок.