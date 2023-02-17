Норкин назвал единственный способ избавить Россию от "назаровых"

Норкин назвал единственный способ избавить Россию от "назаровых"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий выступил за цензуру

Звездный телеведущий Андрей Норкин в эфире "Места встречи" озвучил единственный способ избавить Родину от различных звезд, которые решили выразить ей медвежью благодарность – в частности, журналист прошелся по "назаровым" и "ахеджаковым".

По словам ведущего, у страны есть такая проблема, как неблагодарные звезды. Значит, руководству России необходимо выработать единый подход.

"Смотрите, какие бушуют страсти. Официальные ведомства и министерства по одну сторону и другие причастные структуры говорят, что обойдутся без карательных мер. А вот с другой стороны – что-то да происходит. Константин Хабенский уволил Назарова, Васильеву. Такая же ситуация произошла и с Лией Ахеджаковой", – высказался ведущий в эфире "Места встречи".

По словам Норкина, такой бомонд нужно взять под внешнее управление – и ограничить его творческую деятельность. Потому что те слишком "заигрались".

"Пусть уважаемые законодатели с общественниками принимают правила. Пусть будут стоп-листы с указанием того, что их обязывает делать государство. Чтобы таких вопросов не было", – добавил журналист.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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