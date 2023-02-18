Скончалась знаменитая советская актриса

Скончалась знаменитая советская актриса
Людмила Абрамова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая жена Высоцкого ушла на 83-м году жизни

Очередное печальное известие разорвало информационное пространство. Сегодня, 18 февраля, стало известно о смерти знаменитой советской актрисы и сценариста Людмилы Абрамовой. Любимицы публики не стало на 83-м году жизни. Печальными новостями с общественностью поделились ее родственники.

Знаменитость некоторое время была возлюбленной культового советского барда Владимира Высоцкого. Экс-супруга артиста скончалась накануне днем. Что послужило причиной смерти второй жены Высоцкого, пока неизвестно. Родственники не стали озвучивать, от какого недуга умерла их любимая женщина.

Ныне покойная артистка появилась на свет летом 1939 года. Советские и российские зрители хорошо помнят актрису по блистательным ролям в таких знаменитых кинолентах, как "Восточный коридор", "713-й просит посадку" и других.

В браке с исполнителем легендарных хитов "Вершина", "Песня о друге", "Баллада о борьбе", "Привередливые кони" и других Людмила Абрамова провела пять лет – с 1965-го по 1970-й годы. Плодами любви двух знаменитых артистов стали сыновья Аркадий и Никита.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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