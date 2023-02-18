Артист оказался в опале

Некоторое время назад по понятным причинам руководители российских медиа приняли решение резко снизить долю развлекательного контента на телевидении. Сейчас постепенно ситуация выправляется, и люди снова имеют возможность любоваться дорогими артистами. Однако поведение некоторых настолько раздражает россиян, что они требуют удалить их из эфиров.



На этот раз под раздачу попал известный российский певец Николай Басков. Сейчас артист мелькает практически во всех музыкальных телешоу. Обычно он выступает в роли члена звездного жюри. Однако многим россиянам надоело наблюдать за странным поведением артиста.



Резкой критике подверглось участие звезды в телешоу "Ну-ка, все вместе!". В социальных сетях люди жалуются, что им не нравятся слащавые ужимки Баскова, которые давно набили многих оскомину.



Дошло до того, что артиста и вовсе потребовали прогнать с телеэкранов. Разъяренные россияне изливают свои негативные эмоции в интернет-пространстве. Люди надеются повлиять на руководителей федеральных каналов с тем, чтобы они приняли соответствующие меры. Впрочем, пока от Баскова хотят избавиться только телезрители.

"Ведущие и гости программы – просто ужас", "Басков какой мерзкий, ведет отвратительно", "Убрать все эти рожи с экрана!", "Да уберите уже Баскова, надоел", – пишут россияне в комментариях.

