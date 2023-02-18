"Побороть и уничтожить": Хаматова готова убивать русских

"Побороть и уничтожить": Хаматова готова убивать русских
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка все дальше заходит в своих заявлениях

Знаменитая российская актриса Чулпан Хаматова была одной из первых, кто резко осудил решение властей России встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Знаменитость давно обосновалась в Латвии, откуда шлет проклятия родной стране и ее жителям.

Более того, воинственный настрой артистки только усиливается. Недавно она и вовсе объявила, что готова убивать русских людей за инакомыслие. По мнению артистки, граждане, которые не разделяют ее взгляды на происходящее, не достойны жить на этом свете.

Такими откровениями знаменитость поделилась в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*. Звезда сообщила, что очень устала от хейтеров, которые заполонили ее социальные сети комментариями с резкой критикой позиции Хаматовой.

Журналист решил подлить масла в огонь и спросил у Чулпан, желает ли она смерти своим ненавистникам.

"Тебе хочется как-то побороть всех этих людей или как-то переубедить, уничтожить?", – поинтересовался Зыгарь.

Артистка не долго раздумывала над ответом.

"Да, хочется", – призналась в желании убивать несогласных с ней россиян Хаматова.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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