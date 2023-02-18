Как выглядит могила Невзорова спустя год после его смерти – видео

Смерть знаменитости стала ударом для родных и близких

Год назад информационное пространство разорвали новости о смерти знаменитого российского артиста Бориса Невзорова. Жизнь любимца публики унесла пресловутая коронавирусная инфекция. Журналисты решили выяснить, как выглядит последнее пристанище звезды театра и кино.

На видеоролике, который публикует "Пятый канал", видно, что за могилой знаменитости хорошо ухаживают.

Родные и близкие артиста решили поставить на его захоронении минималистичный памятник. При этом родственники явно частенько навещают почившего актера. Когда к Невзорову заглянули журналисты, на могилке стояла большая ваза с букетом свежих алых роз.

Невзоров был настоящим кумиром для многих россиян и счастливым членом большого семейства. Память об артисте не умирает.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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