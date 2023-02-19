Все из-за бывшего: Толкалина озвучила причину своей любви к "обнаженке"

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Бывшая жена Егора Кончаловского всегда находит повод похвастаться своими роскошными параметрами – Любовь Толкалина нередко демонстрирует себя совершенно голой. И тому, как оказалось, имеются вполне себе уважительные и глубокие причины.
Любовь последние годы связывали отношения с британским музыкантом Саймоном Бассом. Однако это не останавливает звезду от публикации откровенной эротики. Звезда сообщила, что все подобные фотосессии посвящала возлюбленному. Пару разлучил в 2020-м году ковид, и разлученные начали тесно общаться в соцсетях.
Правда, отношения на расстоянии оказались мертвым жанром – удивительное ли дело. А Любови больше не пришлось сообщать причины публикации откровенных фото – разведенная ли, связанная ли романтикой, она как выкладывала обнаженку, так и продолжает.
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