Ушла к другому: как Малахова бросила влиятельная любовница

Ушла к другому: как Малахова бросила влиятельная любовница
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранница баловала журналиста дорогими подарками

В начале нулевых жизнь телеведущего Андрея Малахова была полна скандалов. На тот момент одинокий журналист не слезал с главных страниц светской хроники. Он регулярно появлялся там вместе со своей любовницей миллиардершей Мариной Кузьминой.

Женщина была известна своим жестким нравом и любовью к молодым парням. Она проводила много времени на вечеринках и считалась самой яркой представительницей звездного бомонда тех времен. Денег на своих мужчин она, как правило, не жалела – и Андрей получал от нее все, чего только захочет. Только спустя время такой формат отношений бизнес-вумен надоел и она бросила ведущего ради более молоденького парня.

Об этом Малахов узнал случайно. Он приехал к Кузьминой, чтобы отдохнуть вместе в Турции, но выяснилось, что на курорте его возлюбленная уже была с другим, даже не предупредив об этом своего ковалера. Так он узнал о расставании и признавался, что его в этих отношениях попросту использовали.

"Но я не в обиде. В какой-то момент мне действительно было хорошо, спокойно, легко и весело", – говорил он.

Тогда в светской тусовке шептались, что именно благодаря Кузьминой Малахов впервые смог прикоснуться к роскошной жизни.

В результате журналист женился на Наталье Шкулевой, дочери основателя одного из крупнейших в стране медиахолдинга. Избранница ведущего тоже к тому моменту стала важным человеком в медиаотрасли. Поговаривали, что в этом у Малахова был собственный интерес, поскольку у него есть слабость к влиятельным женщинам. 

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