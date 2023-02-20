Пара давно не появляется на публике вместе

В последнее время в звездной тусовке активно муссируются слухи о том, что брак знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука и талантливой актрисы Паулины Андреевой дал трещину. Более того, уже открыто говорят о виновнике возможного развода.



Разговоры на тему краха очередного звездного семейства начались после того, как журналисты обратили внимание на любопытный факт. Вот уже несколько месяцев парочка не появляется вместе на светских мероприятиях. Некоторые считают, что Паулина просто с головой ушла в семейную жизнь и занимается воспитанием ребенка. Другие уверены, что между супругами пробежала черная кошка.

Своим мнением по поводу щекотливой ситуации поделился известный российский шоумен Рустам Солнцев. Бывший участник скандальной телестройки "Дом-2" убежден, что Андреева никогда бы не пошла на развод. Мол, финансовые возможности Бондарчука примирили бы ее с любыми семейными дрязгами. А вот Бондарчук вполне мог разочароваться в юной возлюбленной.

"Раз они не появляются вместе, то, скорее всего, это по желанию Федора, но никак не потому, что этого захотела Паулина", – назвал вероятного инициатора семейного разлада Солнцев.