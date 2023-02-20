Фигура артистки продолжает волновать мужчин

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода раньше была одной из самых любимых исполнительниц у российской публики. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства Светлана стала злоупотреблять русофобскими выходками и растеряла любовь и уважение россиян. Впрочем, это не мешает мужчинам наслаждаться природной красотой певицы.



Стоит отметить, что исполнительница хитов "Суперзвезда", "Твои глаза", "Пуля-дура" и других частенько радует общественность откровенным контентом. Артистка уделяет огромное внимание собственным формам и всегда выглядит превосходно, чем любит похвастаться перед фанатами.

На этот раз в социальных сетях активно обсуждают пикантный кадр, главной изюминкой которого стал вывалившийся из корсета бюст Лободы. Судя по всему, тугой наряд оказался маловат пышногрудой красотке – ее женские прелести буквально выдавило из корсета.

Разумеется, такой откровенный контент вызвал бурю эмоций у мужской части поклонников Светланы. В комментариях знаменитую артистку засыпали комплиментами. Действительно, выглядеть, как молодая девушка, в 40 лет – тяжелый труд.