Грудь Лободы случайно выскочила из тугого корсета: откровенные фото

Грудь Лободы случайно выскочила из тугого корсета: откровенные фото
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигура артистки продолжает волновать мужчин

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода раньше была одной из самых любимых исполнительниц у российской публики. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства Светлана стала злоупотреблять русофобскими выходками и растеряла любовь и уважение россиян. Впрочем, это не мешает мужчинам наслаждаться природной красотой певицы.

Стоит отметить, что исполнительница хитов "Суперзвезда", "Твои глаза", "Пуля-дура" и других частенько радует общественность откровенным контентом. Артистка уделяет огромное внимание собственным формам и всегда выглядит превосходно, чем любит похвастаться перед фанатами.

На этот раз в социальных сетях активно обсуждают пикантный кадр, главной изюминкой которого стал вывалившийся из корсета бюст Лободы. Судя по всему, тугой наряд оказался маловат пышногрудой красотке – ее женские прелести буквально выдавило из корсета.

Разумеется, такой откровенный контент вызвал бурю эмоций у мужской части поклонников Светланы. В комментариях знаменитую артистку засыпали комплиментами. Действительно, выглядеть, как молодая девушка, в 40 лет – тяжелый труд.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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