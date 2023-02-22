Косметолог раскрыла способ подтянуть овал лица

Возрастные изменения начинают в первую очередь сказываться на эластичности кожи

Помочь справиться с поплывшим овалом лица, появлением второго подбородка с возрастом помогает лишь комплексный подход, уверяет врач-косметолог Алмагуль Уразалина. Особенный уход требуетс якоже после 40 лет.

По ее словам, с годами пропорции лица меняются из-за замедления метаболических процессов – это, в свою очередь, приводит снижению выработки коллагена и эластина. К 40 годам процессы распада начинают опережать синтез веществ, что требует более тщательного ухода. Простого увлажнения становится недостаточно.

Врач утверждает, что замедлить естественное старение лица могут препараты, содержащие аминокислоты, коферменты, витамины, полинуклеотиды, ростовые факторы, коллаген. Они будут воздействовать на кожу, поддерживающие мышцы, жировые и кожные структуры.

Она посоветовала также использовать методы сочетанного омоложения – как аппаратного типа, так и инъекционные. Это поможет скорректировать морщины, восстановить овал лица, а также убрать второй подбородок, брыли и носогубные складки.