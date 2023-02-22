В чем мать родила: скинувшая одежду Михалкова произвела фурор

В чем мать родила: скинувшая одежду Михалкова произвела фурор
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка не постеснялась оголиться на публике

В последнее время публику сложно удивить откровенным контентом. Более того, складывается впечатление, что знаменитости только и занимаются тем, что подбирают максимально соблазнительные образы для фотосессий. Дошло до того, что некоторые знаменитости фотографируются совсем без одежды. Огромное внимание публики привлекла выходка Юлии Михалковой.

Экс-звезда нашумевшей в свое время юмористической телепередачи "Уральские пельмени" находится в прекрасной форме, чем регулярно хвастается перед довольной публикой. Михалкова – настоящий рекордсмен по количеству откровенного контента.

На этот раз девушка решила скинуть с себя всю одежду и сфотографироваться лежа на белоснежной постели. Кадр получился очень чувственным и привлекательным. Артистка сделала яркий макияж – косметика это все, что "надето" на красотке.

Фото: соцсети

Нежная поза и томный взор заставили поклонников Юлии ахнуть от восторга. В комментариях к публикации мужчины признаются звезде в самых горячих чувствах и осыпают красотку комплиментами. Судя по всему, пока публика будет поддерживать такого рода контент, откровенные фотосессии продолжат заполнять информационное пространство.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин извинился перед россиянами во время обращения

Глава страны отметил заслуги граждан перед страной

Особая защита от русских: как охраняют бункер Зеленского

Всем, кто однажды видел помещение, запрещено о нем рассказывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей