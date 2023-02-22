Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Звезда "Ленкома" скончался на 85-м году жизни

Страшная трагедия произошла в культурной сфере. Сегодня, 22 февраля, стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР Бориса Чунаева. Жизнь любимца публики оборвалась в 84 года.

Такими печальными новостями с общественностью поделились в родном культурном учреждении почившей знаменитости – театре "Ленком". Выдающийся актер был одним из ведущих артистов легендарного театра. Борис Чунаев блистательно сыграл во многих постановках Марка Захарова.

Служению родному театру Борис Николаевич посвятил большую часть своей жизни. Артист стал работать в "Ленкоме" с 1967 года, сразу после окончания Школы-студи МХАТ, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Российские зрители запомнили ныне покойную знаменитость по игре в блистательных постановках "Юнона и Авось", "Пролетая над гнездом кукушки", "Диктатура совести" и других, отмечает информационный ресурс "МИР24". Смерть прославленного артиста стала огромным ударом для его родных и близких. Чунаев был наставником и старшим товарищем для многих начинающих артистов театра.

Источник: Ленком ✓ Надежный источник
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