"В помойку выброшу": Панин пообещал выкинуть российский паспорт

Россия не дает покоя коренному испанцу

Покинувший несколько лет назад родную страну актер Алексей Панин сообщил журналистам, что собирается "выбросить в помойку" диплом Государственной премии РФ, полученную двадцать лет назад за фильм "Звезда". Артист заявил, что и это не предел: не исключено, что Панин решит отказаться от российского паспорта, если получит гражданство в какой-нибудь другой стране.

"Понятия не имею, где валяется позолоченная медалька. Мне по барабану", – высказался Панин.

Алексей добавил, что готов выбросить все документы, подтверждающие его гражданство в урну вместе со всеми регалиями, полученными в ненавистной России – настолько ему все равно, что он об этом повторил несколько раз.

В конце прошлого года российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Панина нужно лишить российского гражданства за всю грязь в адрес страны – аккурат к поправке, позволяющей лишать паспорта предателей Родины. Правда, непонятно, по какой причине скромная персона Алексея остается предметом интереса у медиа.