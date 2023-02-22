"В помойку выброшу": Панин пообещал выкинуть российский паспорт
Покинувший несколько лет назад родную страну актер Алексей Панин сообщил журналистам, что собирается "выбросить в помойку" диплом Государственной премии РФ, полученную двадцать лет назад за фильм "Звезда". Артист заявил, что и это не предел: не исключено, что Панин решит отказаться от российского паспорта, если получит гражданство в какой-нибудь другой стране.
"Понятия не имею, где валяется позолоченная медалька. Мне по барабану", – высказался Панин.
Алексей добавил, что готов выбросить все документы, подтверждающие его гражданство в урну вместе со всеми регалиями, полученными в ненавистной России – настолько ему все равно, что он об этом повторил несколько раз.
В конце прошлого года российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Панина нужно лишить российского гражданства за всю грязь в адрес страны – аккурат к поправке, позволяющей лишать паспорта предателей Родины. Правда, непонятно, по какой причине скромная персона Алексея остается предметом интереса у медиа.
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