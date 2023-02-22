"Сосет из меня все соки": измученная жена Петросяна вышла на связь

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Супруга известного советского и российского сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет блог в социальных сетях, раскрывая подробности о личной жизни. Не так давно 33-летняя женщина рассказала о проблемах со здоровьем.
График у Брухуновой весьма плотный: параллельно с работой в театре эстрадных миниатюр воспитывает трехлетнего ребенка, справляясь по дому. Иными словами, вечно в заботах, делах и хлопотах.
Не так давно Татьяна пожаловалась фолловерам на слабость – температура не выше 35 градусов. В чем причина, неизвестно. Однако сама звезда считает, что виной всему последний месяц зимы, оказавшийся весьма непростым.
"Февраль высосал из меня все соки", – сообщила женщина.
Супруга юмориста, кажется, измоталась до предела, а теперь ей нужна передышка. Ранее, кстати, Татьяна рассказывала, что у нее хроническая аллергия. После этого в социальных сетях ее атаковали заботливые поклонники, начавшие наперебой советовать лекарственные препараты – Тане пришлось даже остудить их пыл, указав, что такое может делать исключительно лечащий врач.
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