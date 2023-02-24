Семейная лодка разбилась в одночасье

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух несколько лет назад огорошил общественность решением связать себя узами брака с популярной артисткой Елизаветой Арзамасовой. Существенная разница в возрасте не смутила влюбленных. Стоит отметить, что на любовном поприще спортсмен сталкивался с предательством.



К счастью, в отношениях с известной "Папиной дочкой" Илья наконец-то ощутил себя нужным и любимым. Лиза оказалась не по годам мудрой женщиной – Арзамасова даже сумела найти общий язык с сыном Авербуха от предыдущего брака. Мартин родился в отношениях Ильи с Ириной Лобачевой.



Именно эта спортсменка стала роковой женщиной для Авербуха. Однажды прославленный тренер решил пригласить свою жену на съемки популярного развлекательного телешоу "Ледниковый период". Там партнером красотки стал артист Дмитрий Марьянов. Случилось так, что между звездами вспыхнула страсть, и Ирина решила уйти к Дмитрию.



Впрочем, к тому моменту отношения Лобачевой и Авербуха уже дали трещину. Они поженились в далеком 1995-м году и к 2007-му году сильно отдалились друг от друга. Каждый занимался своим делом, любовные чувства заметно остыли.

"Наши отношения с Ириной в какой-то момент зашли в абсолютный тупик. Если дом разрушен внутри, значит – все!" – так Авербух вспоминал о бывшей возлюбленной в одном из интервью.

