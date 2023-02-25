Фото оголенной Самбурской в спальне слили в Сеть

Формы знаменитости привели публику в восторг

Настасья Самбурская в последнее время серьезно похудела и подтянулась. Звезда "Универа" старается уделять много внимания физической активности и питанию, чтобы идеально выглядеть даже без одежды. Ее откровенные снимки в соцсетях, традиционно, производят фурор в Интернете – и не так давно их стало гораздо больше.

Артистка явно довольна своими формами, поскольку стала чаще принимать участие в фотосессиях без одежды или снимать себя на пляже в бикини. Она хвастается подтянутыми плечами, накаченными прессом и бедрами, признаваясь, что давно не выглядела настолько хорошо.

Недавно в Сеть попал снимок, на котором оголенная Самбурская в спальне хвастается своей фигурой. Она предстала в миниатюрных топике и шортах, показывая себя в отражении в зеркале. Фото, вероятно, было сделано вскоре после пробуждения, поскольку Настасья предстала на нем немного растрепанной и не накрашенной.

Народ, в основном, в восторге от того, каких результатов добилась артистка с помощью контроля питания и регулярных занятий спортом. Ее фигура собирает массу комплиментов от поклонников в комментариях. Однако некоторые подписчики уже начинают бить тревогу, считая, что знаменитость сильно исхудала, и если она продолжит в таком же темпе, то у нее могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.