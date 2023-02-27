Формы красотки поражают

После того, как известная российская актриса Анастасия Заворотнюк столкнулась с тяжелыми проблемами со здоровьем, скупую информацию о ней черпают из трогательных постов дочери Анны. Впрочем, внимание общественности к Заворотнюк-младшей также объясняется тем, что девушка выросла настоящей красавицей.



На радость фанатов, блогерша регулярно делится откровенным контентом. Благодаря ее смелости все желающие могут насладиться видами соблазнительных норм прелестницы. Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвел свежий кадр с Анной, отдыхающей в Дубае.



Туда красотка улетела вслед за своим возлюбленным. Разумеется, Анна постоянно находится на связи с оставшимися в Москве родственниками, однако сильно не скучает на жарком курорте. В социальных сетях активно обсуждают фотографию девушки в экстремально откровенном наряде.



Для новой съемки красотка надела модный белый костюм с максимально глубоким декольте. Покрой наряда весьма коварен – одно неосторожное движение и грудь Заворотнюк практически полностью вывалилась наружу. Разумеется, это обстоятельство восхитило мужскую часть поклонников звезды.





"Анна выглядит роскошно", "Буфера что надо", "Анна, вы такая красавица!", "Формы Анны поражают воображение", "Богиня", – пишут восхищенные интернет-пользователи.

