В звездном семействе начались громкие разборки

Весьма любопытная информация появилась в интернет-пространстве. Наружу всплыл громкий скандал, главной звездой которого стал племянник знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Дмитрий Кончаловский устроил разборки с бывшей возлюбленной, знаменитой актрисой Ольгой Спиркиной.



Сообщается, что мужчина решил поживиться за счет экс-супруги и по суду требует у нее 1 миллион 850 тысяч рублей. По версии Кончаловского, артистка, не сообщив тогда еще мужу, продала дорогой автомобиль, который являлся их совместным имуществом.



Однако Спиркина уверяет, что бывший благоверный никакого отношения к машине не имеет. Ольга сообщила, что купила авто на деньги, полученные от продажи другой машины, которая была приобретена еще до брака. Более того, актриса добавила, что потратила огромную сумму в 3,5 миллиона рублей на ремонт квартиры родственников Дмитрия, в которой он сейчас живет с новой женой.



Артистка подчеркнула, что это Дмитрий остался ей должен, так что, если конфликт с машиной не будет улажен, она сама готова обратиться в суд.



Более того, Ольга поведала, что их брак с Кончаловским разрушился из-за его пристрастия к алкогольным напиткам. Женщина утверждает, что Дмитрий часто вел себя неадекватно. Пьяные выходки благоверного артистка записывала на видео.

"Есть такие видео, где он полуголый в пьяном состоянии так себя ведет, что если я их обнародую, он лишится работы", – пригрозила актриса.

