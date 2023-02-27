Знаменитого политолога не стало на 72-м году жизни

Сегодня, 27 февраля, информационное пространство разорвали трагические новости о смерти известного журналиста и политолога Глеба Павловского.



Такими печальными вестями с журналистами поделился именитый галерист Марат Гельман*. Коллекционер пообщался с корреспондентами РИА "Новости".



Известно, что выдающийся политолог перед смертью долго боролся с серьезным заболеванием. Где и когда будет похоронен Глеб Павловский, пока неизвестно.



Как добавил завкафедры местного самоуправления университета "Высшая школа экономики" Симон Кордонский, смертт настигла Павловского в ночь на 27 февраля, сообщает телеканал "360".



Российскому зрителю ныне покойный политолог больше всего запомнился в роли ведущего телепередачи "Реальная политика", которая выходила на канале НТВ в 2005-2008 годах. Также возглавляемый Павловским Фонд эффективной политики разрабатывал избирательную кампанию нашего главнокомандующего Владимира Путина в 2000-м году.



Смерть известного политического деятеля стала большим ударом для его родных, близких и коллег.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.