"Это проституция": мерзкий поступок Хаматовой разъярил народ

"Это проституция": мерзкий поступок Хаматовой разъярил народ
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия артистки публично осуждают коллеги

Некогда любимая россиянами актриса Чулпан Хаматова одной из первых объявила о своей верности киевскому режиму и теперь регулярно охаивает родную страну. Поведению актрисы за границей дали оценку ее коллеги.

Как известно, знаменитость прочно обосновалась в Прибалтике. Там Хаматова актерствует, а также активно занимается антироссийской общественной деятельностью. При этом в России звезда, помимо театральной и кинодеятельности, была по уши вовлечена в благотворительность.

Впрочем, к фонду Хаматовой появились серьезные вопросы. Как отметил "золотой голос России" Николай Басков, актриса вполне могла использовать деньги организации на собственные нужды – именно на них, возможно, она обзавелась недвижимостью на чужбине.

Резко негативно действия Хаматовой оценивает актриса Елена Борзова. Знаменитость не стала стесняться в выражениях и прямо объявила, что участие в антироссийских митингах за границей и постоянный лай в сторону родного государства ни что иное, как проституция.

"Неужели они не понимают, что ими, как туалетной бумагой… Вот эта проституция актерская – возьмите меня, пожалуйста, я сделаю все, что вы скажете", – негодует знаменитость.

Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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