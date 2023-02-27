Действия артистки публично осуждают коллеги

Некогда любимая россиянами актриса Чулпан Хаматова одной из первых объявила о своей верности киевскому режиму и теперь регулярно охаивает родную страну. Поведению актрисы за границей дали оценку ее коллеги.



Как известно, знаменитость прочно обосновалась в Прибалтике. Там Хаматова актерствует, а также активно занимается антироссийской общественной деятельностью. При этом в России звезда, помимо театральной и кинодеятельности, была по уши вовлечена в благотворительность.



Впрочем, к фонду Хаматовой появились серьезные вопросы. Как отметил "золотой голос России" Николай Басков, актриса вполне могла использовать деньги организации на собственные нужды – именно на них, возможно, она обзавелась недвижимостью на чужбине.



Резко негативно действия Хаматовой оценивает актриса Елена Борзова. Знаменитость не стала стесняться в выражениях и прямо объявила, что участие в антироссийских митингах за границей и постоянный лай в сторону родного государства ни что иное, как проституция.

"Неужели они не понимают, что ими, как туалетной бумагой… Вот эта проституция актерская – возьмите меня, пожалуйста, я сделаю все, что вы скажете", – негодует знаменитость.

