Страшная трагедия произошла много лет назад

Трудно поверить, но со дня трагической гибели знаменитого российского артиста Владислава Галкина прошло целых 13 лет. Любимец публики умер при загадочных обстоятельствах – его кончина до сих пор вызывает споры. Журналисты решили навестить последнее пристанище знаменитости в годовщину его смерти, которая была 25 февраля.



Эксклюзивные кадры с погоста публикуют журналисты "Пятого канала". Сообщается, что в годовщину смерти могилку никто не навещал, однако спустя несколько дней там появились свежие цветы.

Напомним, звезда нашумевшего сериала "Дальнобойщики" скончался из-за остановки сердца. Однако родственники Галкина считают, что артиста могли убить.