Как выглядит могила Галкина

Страшная трагедия произошла много лет назад

Трудно поверить, но со дня трагической гибели знаменитого российского артиста Владислава Галкина прошло целых 13 лет. Любимец публики умер при загадочных обстоятельствах – его кончина до сих пор вызывает споры. Журналисты решили навестить последнее пристанище знаменитости в годовщину его смерти, которая была 25 февраля.

Эксклюзивные кадры с погоста публикуют журналисты "Пятого канала". Сообщается, что в годовщину смерти могилку никто не навещал, однако спустя несколько дней там появились свежие цветы.



Напомним, звезда нашумевшего сериала "Дальнобойщики" скончался из-за остановки сердца. Однако родственники Галкина считают, что артиста могли убить.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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