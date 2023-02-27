Шаман угодил в скандал после обвинений в экстремизме

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Артист Шаман сообщил о проблемах с правоохранительными органами – полиция попросила у него разъяснить ситуацию после того, как россиянин написал заявление с жалобой. Неизвестному соотечественнику с активной гражданской позиции показалось, что песня "Я русский" имеет экстремистское содержание.
Расстроенный Ярослав, однако, нашел в себе силы сохранить внешнее спокойствие – артист невозмутимо выразил благодарность слушателю за внимание к его творчеству, однако сообщил, что в тексте нет ничего, кроме любви к своему народу.
По просьбе уголовного розыска Шаман изложил собственные доводы в разъяснительной записке. В сочинении на четыре абзаца певец сообщил, что посвятил хит каждому, кто говорит и думает на великом и могучем.
Сама песня, кстати, была проверена всеми платформами до того, как пройти ротацию в телеэфире.
"Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что Я – РУССКИЙ", – написал Ярослав.
Варшаве придется искать другие источники сырья
Глава РФ заявил, что попытки соседей переделать мир привели к боевому конфликту