Шаман угодил в скандал после обвинений в экстремизме

На певца написали заявление в полицию

Артист Шаман сообщил о проблемах с правоохранительными органами – полиция попросила у него разъяснить ситуацию после того, как россиянин написал заявление с жалобой. Неизвестному соотечественнику с активной гражданской позиции показалось, что песня "Я русский" имеет экстремистское содержание.

Расстроенный Ярослав, однако, нашел в себе силы сохранить внешнее спокойствие – артист невозмутимо выразил благодарность слушателю за внимание к его творчеству, однако сообщил, что в тексте нет ничего, кроме любви к своему народу.

По просьбе уголовного розыска Шаман изложил собственные доводы в разъяснительной записке. В сочинении на четыре абзаца певец сообщил, что посвятил хит каждому, кто говорит и думает на великом и могучем.

Сама песня, кстати, была проверена всеми платформами до того, как пройти ротацию в телеэфире.

"Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что Я – РУССКИЙ", – написал Ярослав.