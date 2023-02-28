69-летняя Успенская потрясла бедрами в прозрачных лосинах на сцене

69-летняя Успенская потрясла бедрами в прозрачных лосинах на сцене
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда русского шансона похвасталась своей фигурой

69-летняя Любовь Успенская решила с шиком отпраздновать свой день рождения, сообщив публике, что намерена обойтись без торжества на широкую ногу. Но не тут-то было: звезда покорила поклонников в вызывающем наряде, показав, кто тут королева.

В одном из столичных ресторанов в минувшую субботу Успенская выступила для дизайнера и основательницы мехового бренда Джулии Дилуа, исполнив свои хиты.

"Возраста и годов у нас нет. Мы счастливы!" – воскликнула Любовь со сцены.

Ну а на сцене звезда предстала в декольтированном топе в лосинах и черных сапогах на шпильке.

Фото: соцсети

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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