"Ливер наружу": закинувшая ноги за голову Тодоренко показала лишнее

"Ливер наружу": закинувшая ноги за голову Тодоренко показала лишнее
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая забыла, что такое стыд

Известная телеведущая Регина Тодоренко славится разными талантами: девушка отлично поет, танцует, а также регулярно мелькает на всевозможных музыкальных телешоу. Более того, красотка обладает роскошной фигурой и не стесняется демонстрировать публике самые сокровенные места.

Тодоренко рискнула выложить в общий доступ семейные развлечения. В один из вечеров девушка под игру на гитаре в исполнении любимого супруга Влада Топалова решила позаниматься то ли йогой, то ли каким-то иным необычным видом спорта. Звезда надела свободную майку и трусы – в таком незамысловатом наряде она начала закидывать ноги за голову.

Фото: соцсети

Разумеется, подобные акробатические этюды потребовали от Регины продемонстрировать возможности ее тела в плане растяжки. Стоит отметить, что телеведущая отлично справилась с данной задачей – ее ноги с готовностью раскинулись в стороны, продемонстрировав публике натянутую до предела промежность.

Сама артистка с юмором назвала необычный видеоролик презентацией фирменной подготовки Тодоренко к третьим родам. Планируют ли они с Топаловым еще одного ребенка, пока неизвестно. Как бы там ни было, возможная роженица находится в отличной физической форме и явно готова подарить жизнь новым наследникам.

"Ливер наружу", "Вот это растяжка", "Регина продолжает шокировать контентом", "Отлично выглядишь, так держать!" – разошлись во мнениях комментаторы видеоролика.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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