Телеведущая забыла, что такое стыд

Известная телеведущая Регина Тодоренко славится разными талантами: девушка отлично поет, танцует, а также регулярно мелькает на всевозможных музыкальных телешоу. Более того, красотка обладает роскошной фигурой и не стесняется демонстрировать публике самые сокровенные места.



Тодоренко рискнула выложить в общий доступ семейные развлечения. В один из вечеров девушка под игру на гитаре в исполнении любимого супруга Влада Топалова решила позаниматься то ли йогой, то ли каким-то иным необычным видом спорта. Звезда надела свободную майку и трусы – в таком незамысловатом наряде она начала закидывать ноги за голову.





Разумеется, подобные акробатические этюды потребовали от Регины продемонстрировать возможности ее тела в плане растяжки. Стоит отметить, что телеведущая отлично справилась с данной задачей – ее ноги с готовностью раскинулись в стороны, продемонстрировав публике натянутую до предела промежность.



Сама артистка с юмором назвала необычный видеоролик презентацией фирменной подготовки Тодоренко к третьим родам. Планируют ли они с Топаловым еще одного ребенка, пока неизвестно. Как бы там ни было, возможная роженица находится в отличной физической форме и явно готова подарить жизнь новым наследникам.

"Ливер наружу", "Вот это растяжка", "Регина продолжает шокировать контентом", "Отлично выглядишь, так держать!" – разошлись во мнениях комментаторы видеоролика.



