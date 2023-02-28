Прославленный спортсмен не раз позволял себе лишнее

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров пользуется бесконечной любовью зрителей. Сейчас, когда олимпиец находится на грани между жизнью и смертью, многие россияне молятся за его здоровье. Однако характер Костомарова нельзя назвать белым и пушистым.



Как известно, свою карьеру талантливый танцор на льду начинал вместе с именитой фигуристкой Татьяной Навкой. Чемпионы отлично смотрелись вместе и радовали публику сложными элементами. Однако личные отношения у звезд не задались – Костомаров часто вспоминал, что они очень много ругались. В конце концов, Роман даже решил сменить партнершу, он начал работать с подающей надежды Анной Семенович.



Стоит отметить, что такое решение сильно ударило по Навке, для нее это было настоящим предательством. Однако и Семенович досталось от Костомарова. Впоследствии Анна рассказывала, что вздорный характер Романа попортил ей немало крови.

"Он всегда надо мной издевался, специально кидал с поддержкой, мог ударить. На льду постоянно стоял мат-перемат", – с ужасом вспоминала певица.

Более того, оказалось, что однажды Костомаров перебрал с алкоголем накануне соревнований и даже сорвал выступление, не успев протрезветь.

