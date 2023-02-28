Популярную передачу больше не покажут

Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев оказался в рядах знаменитостей, которые сразу и четко обозначили свою исключительно патриотическую позицию. Звездный журналист много лет пользуется бесконечным расположением россиян. Именно поэтому зрители до сих пор с печалью вспоминают о внезапном закрытии популярного политического шоу Соловьева.



Несколько лет назад руководство телеканала НТВ объявило, что навсегда убирает из сетки вещания популярную программу "К барьеру!". Такое решение медианачальников стало большой неожиданностью для журналиста и поклонников его трудовой деятельности.



Тогда в руководстве НТВ подчеркнули, что данное решение имеет исключительно "корпоративный характер". Впрочем, нашлось немало конспирологов, которые пытались обнаружить тайный подтекст такого поступка в отношении скандального, но любимого россиянами телеведущего.



Как бы там ни было, получивший большую популярность формат телешоу так и не был возвращен на экраны. Впрочем, Владимир Рудольфович сейчас находится на пике популярности – его программы набирают огромное количество просмотров в интернет-пространстве, также журналист ведет несколько рейтинговых шоу на федеральном канале.

