Раздвинувшая бедра звезда выглядит очень пикантно

Виктория Боня прославилась на всю страну после участия в нашумевшем телепроекте "Дом-2". Знаменитость попробовала себя в разных ипостасях: была телеведущей, часто мелькала в качестве приглашенной звезды, а теперь активно ведет блоги в социальных сетях. При этом красотка не стесняется показывать народу самые сокровенные части своего тела.



На этот раз любимицу публики застукали в весьма необычной позе. На свежей фотографии Виктория заснята с огромным музыкальным инструментом между ног. Для пикантной фотосессии с барабаном красотка облачилась в соблазнительный наряд – легкое белое платье оголяет аппетитные плечи знаменитости и ее длинные стройные ноги.



При этом нужно помнить, что чаровница давно разменяла пятый десяток. Впрочем, в свои 43 года Виктория может дать фору многим юным прелестницам. Боня много времени уделяет спортивным занятиям, а также активно практикует традиционную медицину народов мира. Фанаты знаменитости уверены, что ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.





В комментариях к соблазнительному кадру представители мужского пола рассыпаются в комплиментах. Роскошные формы Бони регулярно будоражат фантазии ее многочисленных поклонников. При этом очевидно, что такое внимание доставляет знаменитости удовольствие – Виктория постоянно выкладывает фотографии в полуголом виде.

