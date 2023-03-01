Эрнст готовится к уходу: у Первого канала большие проблемы

Эрнст готовится к уходу: у Первого канала большие проблемы
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проекты телевизионщиков терпят один крах за другим

В последние годы Первый канал тонет в череде скандалов и стремительно теряет рейтинг. Проблем добавляет уход знаменитых звезд с эфира – к примеру, Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта, которые привлекали значительную численность аудитории к своим передачам. Прошлая неделя стала для первой кнопки российского телевидения более проблемной, поскольку обнажила, что зрители все реже выбирают его для просмотра даже самых важных трансляций.

Самым громким завершением февраля стало обращение Владимира Путина к Федеральному собранию – его транслировали главные федеральные каналы. Однако зрители предпочли смотреть его на "России 1". В рейтинге с трансляцией канал занял первое место, а Первый с выступлением президента оказался лишь на девятом месте.

Топ-10 самых просматриваемых передач – в основном проекты "России 1". Это "Местное время", "Вести недели", "Вести", "Москва. Кремль. Путин", "Между нами глубокое море", "Ну-ка, все вместе!" и "Чемпион мира". Передач Первого канала на минувшей неделе в общем рейтинге оказалось немного – это "Время", "Начальник разведки", "Закат американской империи", "Вечерние новости" и "Три аккорда". Все основные позиции между собой делили "Россия 1" и НТВ.

Для Константина Эрнста такие результаты являются крайне тревожными. Раньше ходили слухи, что гендиректора могут убрать с поста, и на фоне проблем с рейтингами ситуация может только усугубиться. 

Источник: Mediascope ✓ Надежный источник
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