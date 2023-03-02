Откровенные фото ведущей разлетелись по Сети

Несмотря на огромную востребованность и большую загруженность работой, известная телеведущая Екатерина Андреева успевает часто путешествовать. Красотка предпочитает экзотические направления – сейчас теледива отдыхает в Африке. Оттуда Андреева решила поделиться весьма пикантным контентом.



Многие поклонники Екатерины уверены, что ей удалось раскрыть секрет вечной молодости. На шестом десятке знаменитость выглядит получше многих молодых девушек. Очевидно, телеведущая много времени уделяет себе любимой – Андреева часто отдыхает за границей, где познает местные секреты красоты.



Результатами многочисленных процедур и заботы о собственной внешности Екатерина с готовностью делится с окружающими. Настоящий фурор в социальных сетях произвела фотография телеведущей из бассейна.

На водные процедуры знаменитость отправилась в модном темно-синем купальнике. Глубокий вырез пляжного наряда открыл взору страждущих аппетитные округлости звезды. Андреева сфотографировалась прямо в бассейне, по грудь погрузившись в воду. Влажный бюст Екатерины навел представителей мужского пола на греховные мысли, о чем они красочно рассказали в комментариях.



