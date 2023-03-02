Актриса блеснула сокровенным

Даже на публичные мероприятия российские звезды предпочитают ходить в максимально откровенных нарядах. Актрисы-красотки знают, чем привлечь внимание народа. На презентации телесериала "Моя мама – шпион" настоящий фурор произвела супруга знаменитого артиста Дениса Шведова Александра Розовская.



Судя по всему, возлюбленная звезды таких популярных сериалов, как "Майор", "Мажор", "Жить" и других решила стать гвоздем программы. Артистка нарядилась в строгий черный костюм, однако зона декольте была максимально дерзкой.



Под стильный пиджак Александра надела облегающий черный топ с умопомрачительно глубоким вырезом. При движении грудь знаменитости так и норовила вырваться наружу. Журналисты с большим воодушевлением фотографировали Розовскую с разных ракурсов. В итоге интернет-пространство наполнилось откровенными фотографиями жены Шведова.





В социальных сетях пользователи восторгаются тем, как выглядит знаменитая актриса. Яркий макияж, аккуратная прическа и смелый наряд сделали Александру звездой вечера.

