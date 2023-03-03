Парочка не скрывает своих чувств

Если среди женской половины звезд шоу-бизнеса несомненной королевой эпатажа является танцовщица Анастасия Волочкова, то у представителей мужского пола актерской братии есть свой герой – Никита Джигурда. Когда горячая парочка собирается вместе, накал страстей доходит до предела.



По социальным сетям активно распространяются кадры, на которых Джигурда публично тискает свою любимую балерину. Артист не скрывает горячих чувств к знаменитости – Никита все пятерней наминает прелести Анастасии.



Артистка, которая не раз заявляла, что с особой страстью относится к любовным утехам, совсем не против такого внимания. Наоборот, Волочкова активно поддерживает Джигурду и даже старается прижать его вездесущие руки поближе к своему телу.





Стоит отметить, что публика уже привыкла к выходкам двух знаменитостей. Многие считают, что Никиту и Анастасию связывают не только дружеские чувства. Как бы там ни было, артисты действительно обладают схожими темпераментами – из них могла бы получиться одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса.

